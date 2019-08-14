Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.



Напомним, Фабрегас получил красную карточку за фол на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа. Испанский футболист получил дисквалификацию согласно решению дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги Франции. Таким образом, Фабрегас из-за отстранения пропустит матчи с «Метцем», «Нимом» и «Страсбургом».



32-летний испанский футболист перешёл в «Монако» в зимнее трансферное окно из «Челси». Ранее он также защищал цвета «Арсенала» и «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт один гол и получил две жёлтые карточки.

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