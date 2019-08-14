«Сочи» опубликовал видеообращение Миладиновича к Чалову

«Сочи» опубликовал видеообращение защитника клуба Ивана Миладиновича к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Напомним, в компенсированное время матча 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи» (0:0) Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у Фёдора потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова оставил инцидент без внимания.
«Привет, Фёдор! Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Мы делаем одно дело, и в футболе случаются подобные эпизоды. Это была хорошая игра, и противостоять тебе — задача не из простых. Весь матч мы с тобой вступали в единоборства. Все это было по-мужски. Поверь, у меня и в мыслях не было нанести тебе травму, как, надеюсь, и у тебя. Водородная бомба? Нет! Федя номер девять? Да!» — сказал Миладинович в видео, опубликованном на канале «Сочи» в YouTube.
- 14 августа 2019
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