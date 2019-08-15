«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Челси» в серии пенальти

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче Суперкубка УЕФА и стал обладателем трофея. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. Судьба встречи решилась в серии пенальти.
Первый мяч во встрече был забит на 36-й минуте. Кристиан Пулишич вывел Оливье Жиру один на один с Адрианом. В результате француз переиграл голкипера красных. На 40-й минуте Пулишич забил второй мяч в ворота действующего победителя Лиги чемпионов, но главный арбитр встречи Стефани Фраппар взятие ворот не засчитала, так как американец оказался в положении вне игры. «Ливерпуль» сравнял счёт на 48-й минуте. С передачи Роберто Фирмино уже пустые ворота «Челси» поразил Садио Мане.
Уже в дополнительное время те же Фирмино и Мане организовали второй гол в ворота «Челси». Бразилец снова ассистировал, а сенегалец забивал. На 100-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти и сравнял счёт.
В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль».
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