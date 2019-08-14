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Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты

Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты
Футбол / Лига чемпионов 0

Новичок «Баварии» полузащитник Иван Перишич отметил, что для достижения успешного результата в Лиге чемпионов командам необходимы хорватские футболисты.

«Последние несколько лет в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты. Когда „Бавария“ в последний раз завоёвывала этот трофей, в её составе тоже был хорватский футболист. Я надеюсь сделать нечто подобное с „Баварией“, — приводит слова Перишича официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, в последний раз „Бавария“ выигрывала Лигу чемпионов в 2013 году. Тогда в составе мюнхенского клуба выступал хорватский игрок Марио Манджукич. Напомним, «Бавария» арендовала Перишича до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

Иван выступал за «Интер» с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за «Сошо», «Руселар», «Брюгге», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.

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