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Зидан обсуждал с Мане возможный трансфер в «Реал»

Зидан обсуждал с Мане возможный трансфер в «Реал»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан обсуждал с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане трансфер в мадридский клуб, сообщает Soccer Link.

По информации источника, французский специалист убедил сенегальского форварда перейти в «Королевский клуб», однако трансфер не состоялся из-за позиции президента «Реала» Флорентино Перес по данному вопросу. Функционер решил, что Мане не нужен «сливочным» после трансферов Родриго и Эдена Азара. Также «Ливерпуль» не выразил желания расстаться с Мане.

Мане начал профессиональную карьеру в составе «Меца» в 2010 году. После двух лет во Франции нападающий отправился в «Ред Булл Зальцбург», откуда ещё спустя два года перешёл в «Саутгемптон». В 2016 году игрока приобрёл «Ливерпуль», с которым он в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

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