Зрители на крыше, дебют Шишкина в «Торпедо» и победная перекличка. Фото с матча

14 августа в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» одержало победу над курским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий курского «Авангарда» Артём Федчук. В начале второго тайма, на 46-й минуте, ответный мяч в ворота курской команды отправил форвард «Торпедо» Иван Сергеев. Через 6 минут Сергеев оформил дубль и вывел московскую команду вперёд. В компенсированное время игрок «Авангарда» Аслан Дашаев забил в свои ворота.



Московское «Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор».

Лучшие кадры с матча «Торпедо» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.