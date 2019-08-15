Ван Дейк: рад, что Адриан отбил пенальти и стал героем матча за Суперкубок УЕФА
Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль» — 5:4.
«В начале второго тайма мы хорошо играли, оказывали на них давление и создавали моменты. Мы должны проанализировать это и в следующий раз сыграть лучше. Рад, что Адриан отбил последний пенальти и стал героем этого матча», — приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.
Таким образом, «Ливерпуль» стал четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА. «Челси» выигрывал трофей один раз.
Хусаинов: первый гол «Ливерпуля» забит с нарушением, была атака на вратаря
- 15 августа 2019
-
02:46
-
02:02
-
01:57
-
01:37
-
01:02
-
00:43
-
00:40
-
00:14
- 14 августа 2019
-
23:47
-
23:39
-
23:28
-
23:14
-
22:54
-
22:54
-
22:38
-
22:34
-
22:14
-
22:12
-
22:05
-
22:02
-
21:53
-
21:32
-
21:31
-
21:22
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:12
-
20:08
Партнерский контент