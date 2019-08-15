Ван Дейк: рад, что Адриан отбил пенальти и стал героем матча за Суперкубок УЕФА

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль» — 5:4.

«В начале второго тайма мы хорошо играли, оказывали на них давление и создавали моменты. Мы должны проанализировать это и в следующий раз сыграть лучше. Рад, что Адриан отбил последний пенальти и стал героем этого матча», — приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.

Таким образом, «Ливерпуль» стал четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА. «Челси» выигрывал трофей один раз.