Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ножницы» Жиру, женщина-судья и очередной трофей «Ливерпуля». Фото с Суперкубка

«Ножницы» Жиру, женщина-судья и очередной трофей «Ливерпуля». Фото с Суперкубка
Футбол / Лига чемпионов 0

14 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» в матче за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» и стал обладателем почётного трофея. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Первый мяч во встрече был забит на 36-й минуте. Кристиан Пулишич вывел Оливье Жиру один на один с Адрианом. В результате француз переиграл голкипера красных. «Ливерпуль» сравнял счёт на 48-й минуте. С передачи Роберто Фирмино уже пустые ворота «Челси» поразил Садио Мане.

Уже в дополнительное время те же Фирмино и Мане организовали второй гол в ворота «Челси». Бразилец снова ассистировал, а сенегалец забивал. На 100-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти и сравнял счёт.

В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль».

Лучшие кадры с матча «Ливерпуль» — «Челси» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Стамбуле.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент