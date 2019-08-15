«Ножницы» Жиру, женщина-судья и очередной трофей «Ливерпуля». Фото с Суперкубка

14 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» в матче за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» и стал обладателем почётного трофея. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. Судьба встречи решилась в серии пенальти.
Первый мяч во встрече был забит на 36-й минуте. Кристиан Пулишич вывел Оливье Жиру один на один с Адрианом. В результате француз переиграл голкипера красных. «Ливерпуль» сравнял счёт на 48-й минуте. С передачи Роберто Фирмино уже пустые ворота «Челси» поразил Садио Мане.
Уже в дополнительное время те же Фирмино и Мане организовали второй гол в ворота «Челси». Бразилец снова ассистировал, а сенегалец забивал. На 100-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти и сравнял счёт.
В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль».
Лучшие кадры с матча «Ливерпуль» — «Челси» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Стамбуле.
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