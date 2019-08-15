Лэмпард: казалось, что «Челси» играл лучше «Ливерпуля», но нам где-то не повезло

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем» (2:2, 4:5 — по пенальти).

«Мне казалось, что сегодня мы играли лучше соперника, но нам где-то не повезло, а где-то мы не использовали свои шансы. Нам нужно лучше реализовывать моменты, но я всё равно рад и горжусь тем, как мы сегодня играли. Мы хотели выиграть, но нам очень не повезло.

Мы действительно хорошо сыграли против команды, которая строится вот уже несколько лет. Сегодня я увидел те вещи, которые я хочу видеть в команде, — серьёзное отношение к делу, дисциплину и страсть. Мне кажется, что сегодня каждый игрок отдал все силы ради победы, но нам чуть-чуть не повезло.

«Ливерпуль» может ужалить и забить в любой момент, потому что у них классная команда, но мы показали характер, быстро сравняли счёт в дополнительное время. Когда играешь против «Ливерпуля», нельзя надеяться, что успех будет зависеть только от тебя, но мы здорово отвечали сопернику», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба УЕФА.