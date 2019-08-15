Клопп: если бы «Ливерпуль» играл так, как работали судьи, то победил бы 6:0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу судьи Стефани Фраппар в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси».

«Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0. Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. Они наверняка ощущали груз ответственности, но они оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я очень уважаю Стефани Фраппар», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль» — 5:4. Таким образом, мерсисайдцы стали четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.