Клопп: если бы «Ливерпуль» играл так, как работали судьи, то победил бы 6:0
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу судьи Стефани Фраппар в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси».
«Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0. Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. Они наверняка ощущали груз ответственности, но они оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я очень уважаю Стефани Фраппар», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль» — 5:4. Таким образом, мерсисайдцы стали четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.
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