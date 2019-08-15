Адриан: это была сумасшедшая неделя. Я счастлив, что играю за «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился эмоциями после победы над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Добро пожаловать в «Ливерпуль»! Это была сумасшедшая неделя. Я очень рад за команду, счастлив, что играю за «Ливерпуль», и рад за наших болельщиков. Матч был длинным, но его конец получился счастливым для нас», — приводит слова Адриана пресс-служба УЕФА.

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль» — 5:4. Таким образом, мерсисайдцы стали четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Испанский голкипер стал первым номером «Ливерпуля» на время, пока Алисон Бекер восстанавливается после травмы.