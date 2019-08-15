Хендерсон: Адриан только перешёл в «Ливерпуль», но уже стал героем

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси» (2:2, 5:4 — по пенальти). Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена».

«Это был тяжёлый матч, но ребята боролись до последнего. Пытались сыграть на удержание и немного передохнуть, но получилось это небрежно. «Челси» — хорошая команда. Мы провели не лучший матч, но продолжали идти вперёд. Важно продолжать работать.

Рад за Адриана. Он только перешёл в «Ливерпуль» и сегодня вечером стал героем. Мы намерены выиграть как можно больше трофеев. Сегодня же насладимся этим вечером, а затем сосредоточимся на восстановлении и будем готовиться к большой игре в субботу», — приводит слова Хендерсона BBC.