Ковтун: «Тун» — не та команда, которую нельзя обыграть без Тиля

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун не считает, что отсутствие полузащитника Гуса Тиля станет препятствием для красно-белых на пути к раунду плей-офф Лиги Европы.

Напомним, голландец не может выступать за «Спартак» в квалификации турнира, так как ранее уже был заигран за «АЗ».

«Тиль здорово проявил себя в дебютной игре с «Ахматом». В первой же встрече голландец показал, что станет важным игроком основного состава и атака команды будет строиться через него. Так что это весомая потеря. Но всё-таки «Тун» — не та команда, которую нельзя обыграть без Тиля. Первый матч показал, что «Спартак» спокойно может справиться со швейцарцами даже с определенными кадровыми проблемами. Надеюсь, в ответной встрече красно-белые спокойно завершат начатое и пройдут дальше», — приводят слова Ковтуна «Известия».

Матч «Спартак» – «Тун» состоится сегодня, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. В первой встрече победу со счётом 3:2 одержали красно-белые.