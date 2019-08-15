«Монако» поприветствовал Бен-Йеддера, организовав живой коридор

Нападающий Виссам Бен-Йеддер провёл первую тренировку в составе «Монако». На занятии партнёры по команде прогнали футболиста по коридору новичка, сообщает пресс-служба французского клуба.

Видео можно посмотреть на странице «Монако» в «Твиттере».

Бен-Йеддер перешёл в «Монако» из испанской «Севильи». Клаусула француза составляла € 40 млн. Контракт 29-летнего форварда с монегасками рассчитан на 5 лет. Ранее сообщалось, что интерес к Бен-Йеддеру проявляли также «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Минувший сезон стал самым успешным в карьере футболиста. В 35 матчах чемпионата Испании он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.