«Монако» поприветствовал Бен-Йеддера, организовав живой коридор
Нападающий Виссам Бен-Йеддер провёл первую тренировку в составе «Монако». На занятии партнёры по команде прогнали футболиста по коридору новичка, сообщает пресс-служба французского клуба.
Видео можно посмотреть на странице «Монако» в «Твиттере».
Бен-Йеддер перешёл в «Монако» из испанской «Севильи». Клаусула француза составляла € 40 млн. Контракт 29-летнего форварда с монегасками рассчитан на 5 лет. Ранее сообщалось, что интерес к Бен-Йеддеру проявляли также «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
Минувший сезон стал самым успешным в карьере футболиста. В 35 матчах чемпионата Испании он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.
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