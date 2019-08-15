Лэмпард поддержал Абрахама после незабитого пенальти в матче за Суперкубок УЕФА
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поддержал форварда Тэмми Абрахама, который не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти после основного времени матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем».
«Он хотел бить пятым, и это говорит о его уверенности. Мы все через это проходим. Я бил и не забивал пенальти. Такое случается со всеми. Это часть нашей работы. Пройдёт время, и он станет сильнее», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба УЕФА.
Встреча за Суперкубок УЕФА проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль» — 5:4.
Лэмпард: казалось, что «Челси» играл лучше «Ливерпуля», но нам где-то не повезло
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