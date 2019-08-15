Лэмпард поддержал Абрахама после незабитого пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поддержал форварда Тэмми Абрахама, который не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти после основного времени матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем».

«Он хотел бить пятым, и это говорит о его уверенности. Мы все через это проходим. Я бил и не забивал пенальти. Такое случается со всеми. Это часть нашей работы. Пройдёт время, и он станет сильнее», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

Встреча за Суперкубок УЕФА проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль» — 5:4.