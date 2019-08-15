Алисон — игрокам «Ливерпуля»: отличная работа, парни

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поздравил одноклубников с победой в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси».

«Отличная работа, парни», — написал Алисон в своём «Твиттере».

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль» — 5:4.

Таким образом, «Ливерпуль» стал четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА. «Челси» выигрывал трофей один раз.