Барбоза: успешная игра в матче с «Порту» может серьёзно повлиять на карьеру Шапи

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал победу «Краснодара» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2).

«Никто не ожидал такого исхода после гостевой победы «Порту» в первом матче. Тем не менее «Краснодар» здорово себя показал и заслуженно прошёл дальше. Российская команда действительно выглядела лучше, чем «Порту», поэтому исход справедлив.

Что касается двух мячей молодого нападающего российской команды Магомеда Сулейманова, то, конечно, он мог благодаря им обратить на себя внимание. Успешная игра в ответной встрече может серьёзно повлиять на его карьеру, но всё-таки пока это лишь один матч. Чтобы тебя приметил хороший клуб, нужно стабильно показывать высокий уровень в Лиге чемпионов и играх за сборную», — приводят слова Барбозы «Известия».

Первый матч с Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом».