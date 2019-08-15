Стало известно, кто может возглавить киевское «Динамо»
Руководство киевского «Динамо» определилось с новым главным тренером. Как утверждает Football.ua, им станет Алексей Михайличенко, который на данный момент занимает должность спортивного директора украинского клуба.
Издание отмечает, что Михайличенко станет полноценным тренером «Динамо», а 15 августа об этом будет объявлено официально. На тренерском мостике 56-летний специалист сменит ушедшего после двух лет работы Александра Хацкевича.
Михайличенко уже был у руля «Динамо» в период с 2002 по 2004 годы. Тогда специалист покинул свой пост после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от «Трабзонспора». Вместе с киевлянами тренер выиграл два чемпионата Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.
Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
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