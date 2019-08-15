Гершкович: о нехватке сил у «Спартака» не может быть и речи

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном». По мнению эксперта, футболисты столичного клуба должны быть готовы к плотному графику матчей.
«О нехватке сил не может быть и речи. Сезон только начался, «Спартак» к нему готовился, и, если его игроки профессионалы, то должны быть играть в таком графике. Вся Европа проводит по два матча в неделю, и ничего страшного.
Что касается «Туна», то эта команда удивила в первой встрече прежде всего тем, как она разбила оборону красно-белых. «Ахмат» в недавнем матче тоже несколько раз беспокоил защиту москвичей, а в какие-то моменты казалось, что оборона красно-белых и вовсе в панике. Так что в этом направлении работы ещё непочатый край», — приводят слова Гершковича «Известия».
Матч «Спартак» – «Тун» состоится сегодня, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. В первой встрече победу со счётом 3:2 одержали красно-белые.
- 15 августа 2019
-
10:33
-
10:25
-
10:17
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:31
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:44
-
06:59
-
06:02
-
05:54
-
05:39
-
04:58
-
04:49
-
04:24
-
03:56
-
03:34
-
03:07
-
02:46
-
02:02
-
01:57
-
01:37
-
01:02
-
00:43
-
00:40
-
00:14
- 14 августа 2019
-
23:47
-
23:39
-
23:28