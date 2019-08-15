Экс-игрок «молодёжки» «Барселоны» покинул БАТЭ

Состав БАТЭ покинул полузащитник Амир Натхо, контракт с которым прекращен по соглашению сторон. Российский хавбек присоединился к белорусской команде в марте нынешнего года, однако за главную команду провел лишь один матч — выездной кубковый с речицким «Спутником» (5:2), когда отметился забитым мячом.



Также в активе этого футболиста — 11 поединков за дублирующий состав (3 гола и 3 результативные передачи).



«Благодарим Амира Натхо за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится на официальном сайте БАТЭ.

Первым взрослым клубом Натхо стала «Дружба» из Майкопа, за которую он провёл 18 матчей и забил один гол. В июле 2014 года перешёл в «Барселону», где выступал за молодёжную команду. В 2015 году стал футболистом ЦСКА. В сезоне-2015/16 играл за «молодёжку» «армейцев» и забил два гола в 15 матчах. После этого Натхо выступал за «Краснодар», а в феврале 2017 года подписал контракт с «Локомотивом».