Корейский фанат специально прилетел в Швецию, чтобы задать Роналду один вопрос

Южнокорейский футбольный болельщик Квак-Джи Юк специально прилетел в Швецию для того, чтобы встретиться с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Фанат хотел разобраться в том, почему португальский футболист так и не вышел на поле во время матча против сборной звёзд южнокорейской К-Лиги, который состоялся в Сеуле.

В условиях проведения встречи был прописан выход португальского футболиста на поле, однако тот остался в запасе. После игры «Ювентус» сообщил, что форвард не мог принимать участие во игре из-за мышечных проблем. После игры руководство корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за то, что в матче не принял участия Роналду.

Квак-Джи Юк подошёл к Роналду в отеле в Стокгольме, где «Ювентус» останавливался на время финала Кубка международных чемпионов, и прокричал по-английски: «Почему ты не играл в Корее?». Однако болельщик был проигнорирован футболистом.