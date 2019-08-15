Цорн: Тиля не пришлось уговаривать перейти в «Спартак», мне хватило 40 минут

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как проходили переговоры с футболистами, которые летом перешли в стан красно-белых.
«Проблем с переговорами с иностранными игроками не вижу. Чемпионат России – один из лучших в Европе. Англия, Германия, Франция, Италия, Испания – а за ними Россия. Игроки знают, что «Спартак» — большой клуб, и уговаривать их особо не надо. Например, с Тилем, несмотря на всю его востребованность в Европе, мне хватило 40 минут разговора, после чего он пошёл в свой клуб и сказал, что хочет в «Спартак».
Шюррле тоже не уговаривали, мы никого не уговаривали. Я долго работал в Германии, у меня есть хорошие связи. Ко мне ещё в мае или июне обратился его агент, когда я только начинал. Я ответил, что пока пауза, потому что мне надо освоиться. На сборах в Австрии мы уже определились, что это наш вариант и мы его хотим. Встретились и договорились.
Я уверен, что травмы позади. Мы связывались с «Фулхэмом», чтобы узнать, какая у него была травма зимой, собрали много информации. Пообщайся с кем угодно в нашей команде – все скажут, что Шюррле – профессионал. Как он ест, как он себя ведёт, как тренируется, как общается с тренером. Покупка сына Ларссона? Это не связано было с его отцом. Это наш профиль. Я как-то сказал в интервью, что мы будем брать перспективных молодых игроков. А у него хорошая статистика, он кандидат в сборную Швеции», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».
- 15 августа 2019
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