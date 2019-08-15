Цорн: у кого-то бюджет — это бездонная бочка, у «Спартака» — нет

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о трансферной политике московского клуба.



«Чистка состава? У нас есть трансферный комитет. Мы не прошли в Лигу чемпионов, а бюджет – это же не бездонная бочка. У кого-то (в России) – да, у нас – нет. Надо зарабатывать. Было понятно, что чемпионский состав свой пик пережил, надо было омолаживать команду. На мой взгляд, он был слишком дорогой для нас. Хотели разгрузить бюджет, продать хорошо и купить подешевле. Несмотря на Тиля, который стал рекордной покупкой.



Фернандо и Адриано ушли поздно. Задача была такая – продавать их, только если будет хорошее предложение. Всё-таки это ценные игроки для «Спартака», а Фернандо, на мой взгляд, был одним из самых талантливых игроков команды. Получили хорошие деньги – 15 млн. Это топ-3 продаж «Спартака». И игрок сам хотел уйти. Он сам пришёл и сказал, что у него хорошее предложение из Китая, что он там за год заработает столько, сколько в «Спартаке» за три», — сказал Цорн в ролике на YouTube-канале «КраСава».

Цорн подтвердил, что «Спартак» рассматривал кандидатуру Комличенко