Цорн прокомментировал слухи, что Черчесов сменит Кононова в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слухи, согласно которым новым наставником команды после Олега Кононова может стать нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.



«Сохранится ли кредит доверия у Кононова, если не пройдём «Тун»? Думаю, «Тун» — это не показатель. Да и мы должны его пройти. Правда ли, что мне помог прийти в клуб Черчесов, который станет новым главным тренером после ухода Кононова? Нет, это неправда. Успех моей работы будет оценивать акционер. Для меня лично успех – выстроить правильную структуру. Не только спортивной части, но и клуба вообще. Реформировать академию, работу по «Спартаку-2», молодёжи. Провал? Надеюсь, его не будет.



Отличным результатом в этом сезоне будет первое-второе место. И чтобы на регулярной основе было 4-5 футболистов в заявке из нашей молодёжи. Я только пришёл. Дайте я первую команду укомплектую, и потом будем заниматься и академией, и «Спартаком-2». Реально сейчас есть проблема, что не хватает игроков в дубле и «Спартаке-2» и приходится брать их со стороны. Насколько я знаю, раньше «Спартак» хорошо набирал молодёжь и доводил её до взрослого уровня, но сейчас что-то не работает. Будем разбираться», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».