Цорн рассказал о договорённости с Кононовым по Баду

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему красно-белые летом подписали контракты с Андреа Романьоли, Тимуром Акмурзиным и Малкольмом Баду.
«Связывать Баду, Романьоли и Акмурзина с моим агентством неправильно. Я правда работал с Баду и Акмурзиным, которых я знаю давно и сам предложил. Они же у меня в агентстве были не потому, что хорошие ребята, а потому, что я в них верил. Они показали себя и убедили тренеров, я не вдавливал их в команду. А к Романьоли я отношения не имею.
Нам не хватало вратарей, поэтому мы взяли Акмурзина, который прошёл просмотр и сейчас играет в «Спартаке-2». По Баду у нас есть договорённость с Кононовым, что мы попробуем брать молодых перспективных и дешёвых иностранцев и доводить их через «Спартак-2», чтобы в будущем заработать. Будем смотреть, получится или нет.
Правда ли, что я сын Прядкина? Ну, я личные вещи не буду комментировать. Это не готов обсуждать», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».
- 15 августа 2019
-
12:02
-
11:53
-
11:43
-
11:41
-
11:33
-
11:30
-
11:24
-
11:24
-
11:15
-
10:44
-
10:33
-
10:25
-
10:17
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:31
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:44
-
06:59
-
06:02
-
05:54
-
05:39
-
04:58
-
04:49
-
04:24
-
03:56
-
03:34
-
03:07
-
02:46