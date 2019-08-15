Цорн рассказал о договорённости с Кононовым по Баду

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему красно-белые летом подписали контракты с Андреа Романьоли, Тимуром Акмурзиным и Малкольмом Баду.



«Связывать Баду, Романьоли и Акмурзина с моим агентством неправильно. Я правда работал с Баду и Акмурзиным, которых я знаю давно и сам предложил. Они же у меня в агентстве были не потому, что хорошие ребята, а потому, что я в них верил. Они показали себя и убедили тренеров, я не вдавливал их в команду. А к Романьоли я отношения не имею.



Нам не хватало вратарей, поэтому мы взяли Акмурзина, который прошёл просмотр и сейчас играет в «Спартаке-2». По Баду у нас есть договорённость с Кононовым, что мы попробуем брать молодых перспективных и дешёвых иностранцев и доводить их через «Спартак-2», чтобы в будущем заработать. Будем смотреть, получится или нет.



Правда ли, что я сын Прядкина? Ну, я личные вещи не буду комментировать. Это не готов обсуждать», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».

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