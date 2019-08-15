Шюррле назвал игрока «Спартака», который больше всего его впечатлил

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих познаниях русского языка, а также признался, кто из команды его впечатлил больше всех.

«По-русски я знаю всего несколько слов. «Я не говорю по-русски». «Чуть-чуть». «Very чуть-чуть». Русский мат? Да, я знаю несколько слов, но не хочу их говорить. Когда я произношу эти слова при жене или её родственниках, они говорят, что это невозможно перевести на немецкий – настолько это жёстко.



Конечно же, из-за языка я сразу подружился с Малькольмом Баду, который тоже только что перешёл. С французом Жиго, но я планирую поближе познакомиться с русскими парнями. Больше всего меня впечатлил наш вратарь Максименко, конечно, он отлично сыграл с «Динамо», — сказал немец в эфире YouTube-канала «КраСава».