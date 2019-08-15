Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом», участие Малкома под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Согласен ли, что «Ахмат» – домашняя команда? Конечно, не согласен. Любая команда – это прежде всего команда. На выезде трудно играть всем. А дома, при своих болельщиках, гораздо удобнее. Костяк «Ахмата» практически сохранился, хотя ушли несколько человек, игравшие важную роль в прошлом сезоне. Но на их места пришли другие футболисты, которые тоже хотят показать себя и добиться максимального результата. Матчи с «Ахматом» всегда складываются очень сложно для нас.
«Ахмат» старается играть очень компактно и высоко, но я не скажу, что слишком вжимается в свою штрафную. Эта команда пытается играть быстро и агрессивно, в комбинационный футбол, а не только обороняется. Естественно, нам самим нужно думать и играть быстро. Активная, агрессивная игра поможет проводить атаки. На словах всё просто.
Дриусси получил повреждение в прошлом матче и не сыграет с «Ахматом». Олег Шатов продолжает лечение. Участие Малкома в игре под вопросом. Пока ситуация с его повреждением до конца не совсем ясна», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 15 августа 2019
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