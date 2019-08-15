Федерация футбола Нигерии неправильно отобразила украинский флаг

Федерация футбола Нигерии в социальной сети неправильно изобразила флаг Украины при публикации списка футболистов на товарищеский матч с украинской командой. Нигерийская сторона перепутала жёлтый и синий цвета, отобразив их в неверном порядке. Встреча состоится 10 сентября в Днепре.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Федерации футбола Нигерии.

Заявка сборной Нигерии на этот матч выглядит так:

Вратари: Икечукву Езенва, Францис Узохо, Мадука Окойе.



Защиники: Кенет Омеруо, Леон Балогун, Уильям Эконг, Тайрон Эбуехи, Ола Айна, Чидози Авазьем, Семи Аджайи, Джамилу Коллинз.



Полузащитники: Уилфред Ндиди, Огенекаро Этебо, Алекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Джойи Арибо.



Нападающие: Ахмед Муса, Самуэль Калу, Мозес Симон, Хенри Оньекуру, Пол Онуачу, Самуэль Чуквуэзе, Виктор Осимхен.