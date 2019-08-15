Титов: не понимаю критику болельщиков «Спартака» в адрес Кононова

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что не понимает критику в адрес главного тренера команды Олега Кононова со стороны болельщиков. «Спартак» после пяти туров занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 8 очков.

«Честно говоря, не понимаю. Каждому тренеру нужно время, чтобы освоиться. Знаю Георгича, он был хорошим футболистом, стал прекрасным тренером. Его успехи в Краснодаре говорят о многом. Тот футбол, который показывал „Краснодар“, был одним из самых ярких, если не брать 90-е годы Олега Романцева.

Может быть, против него сыграли интервью, в которых Кононов говорил, что «Спартак» будет играть в футбол Бескова и Романцева. Многие уверовали, что это будет в ближайшее время. Но состав «Спартака» на тот момент был не лучшим в России. А для построения игры нужно время и стабильность. Как у «Зенита», — цитирует Титова РИА «Новости».