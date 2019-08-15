Вратарь «Уфы» призвал ведущего шоу «КраСава» ответить за свои слова

Вратарь «Уфы» Алексей Чернов призвал ведущего шоу «КраСава» Евгения Савина выполнить своё обещание. Ранее Савин в социальной сети сообщил, что приедет на матч уфимской команды, если Чернов выйдет в стартовом составе в 1-м туре Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. 21-летний футболист провёл весь матч с «Уралом» (2:3).



«Жека Савин, я тебя не понял вообще. Уже месяц прошёл! Где ты? Я вышел с «Уралом». Ты обещал! Пацан сказал — пацан сделал. Давай, я тебя жду», — сказал Чернов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ближайший матч «Уфа» сыграет с «Ростовом» на своём поле в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт 18 августа и начнётся в 16:30 мск.