Игрок, который был на просмотре в «Манчестер Юнайтед», покончил с собой

Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за регулярных травм. Как сообщает Daily Post, в последние два года игрок постоянно страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска, вследствие чего впал в депрессию. Физиотерапия не помогала Дарлингтону справиться с травмами. Игрок бросил учёбу в колледже, которая, как он надеялся, позволит ему стать инструктором по фитнесу.

Тело 20-летнего футболиста, который на родине считался большим талантом, обнаружили его мать и брат в гараже.



Несколько лет назад Дарлингтон проходил просмотр в «Манчестер Юнайтед», но досрочно покинул его из-за перелома руки. Последним клубом футболиста был «Бала Таун», который выступает в чемпионате Уэльса. Игрок также играл за сборные Уэльса на различных юниорских уровнях.