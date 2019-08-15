«Чемпионат» проведёт детский футбольный фестиваль в Москве

С 30 сентября по 4 октября 2019 года в Москве пройдёт первый детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008 и 2009 годов рождения. Соревнования пройдут при поддержке столичной футбольной Академии «Чертаново» и фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на полях «Арены Чертаново».
Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» — это турниры для воспитанников спортивных школ в двух возрастных категориях — U11 и U10. В соревнованиях смогут принять участие команды из самых разных регионов страны. Все юные футболисты получат специальные призы от организаторов. Заявки принимаются на почте chertanovo-cup@ya.ru и по телефону +7 (962) 959-91-91. Подробности доступны по ссылке.
«У «Чемпионата» это первый опыт организации детских соревнований под собственным брендом. Для нас важно, совместно с партнёрами, использовать все наши возможности для развития и популяризации футбола среди молодых ребят. Это не разовая акция, а очень перспективный проект с прицелом на будущее», — заявил главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
- 15 августа 2019
-
16:30
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:06
-
15:04
-
14:45
-
14:26
-
14:08
-
13:53
-
13:45
-
13:36
-
13:26
-
13:04
-
12:58
-
12:42
-
12:41
-
12:41
-
12:23
-
12:20
-
12:03
-
12:02
-
11:53
-
11:43
-
11:41
-
11:33
-
11:30
-
11:24
-
11:24
-
11:15
-
10:44