С 30 сентября по 4 октября 2019 года в Москве пройдёт первый детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008 и 2009 годов рождения. Соревнования пройдут при поддержке столичной футбольной Академии «Чертаново» и фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на полях «Арены Чертаново».



Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» — это турниры для воспитанников спортивных школ в двух возрастных категориях — U11 и U10. В соревнованиях смогут принять участие команды из самых разных регионов страны. Все юные футболисты получат специальные призы от организаторов. Заявки принимаются на почте chertanovo-cup@ya.ru и по телефону +7 (962) 959-91-91. Подробности доступны по ссылке.



«У «Чемпионата» это первый опыт организации детских соревнований под собственным брендом. Для нас важно, совместно с партнёрами, использовать все наши возможности для развития и популяризации футбола среди молодых ребят. Это не разовая акция, а очень перспективный проект с прицелом на будущее», — заявил главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

«Чемпионат» проведёт детский футбольный фестиваль в Москве