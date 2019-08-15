«Рома» продлила контракт с Ундером

«Рома» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Дженгизом Ундером.



Новое соглашение итальянского клуба с 22-летним турецким футболистом рассчитано на четыре сезона – до лета 2023 года.



«Я перешёл в «Рому» два года назад и с того момента всё сильнее влюблялся в этот город, этот клуб и этих болельщиков. Для меня это счастливое время, я благодарен «Роме» за возможность воплотить в жизнь своё желание играть за клуб», — сказал Ундер.



Ундер начинал карьеру на родине в составе «Алтынорду». Проведя в команде два сезона, он в 2016 году перешёл в «Истанбул Башакшехир», откуда спустя всего год перебрался в «Рому». В прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 7 результативными передачами.

«Рома» устроила челлендж фанату, написавшему, что и он забил бы на месте Ундера