Киевское «Динамо» объявило имя нового главного тренера

Главным тренером киевского «Динамо» назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба.

«В тренерский штаб специалиста войдёт его бывший партнёр по «Динамо» Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно. Уже завтра, 16 августа, Алексей Михайличенко проведёт первую тренировку с командой», — говорится на официальном сайте украинской команды.



Отметим, что Михайличенко уже был у руля «Динамо» в период с 2002 по 2004 год. Тогда специалист покинул свой пост после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от «Трабзонспора». Вместе с киевлянами тренер выиграл два чемпионата Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.