«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал «Матч» в связи со скандалом после ответной встречи с «Краснодаром» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).



«Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Всё просто.



Слова «Матч ТВ» про оплату до 1 сентября? Это было только предложение с их стороны. Что касается документов, которые показали представители канала, на них есть подписи от ФК «Порту»? Вы их видели? Их там нет. Мы считаем, что «Матч» показывал последние 10 минут игры незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде», — цитирует Маркеша «Спорт-экспресс».

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