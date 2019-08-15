«Урал» подарил бессрочные абонементы членам экипажа севшего в поле «Аэробуса»

«Урал» в своём официальном «твиттере» объявил о специальном подарке для членов экипажа самолёта «Аэробус А-321», который сегодня утром приземлился в поле в Жуковском.



«Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера Ural Airlines. Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала». Волнения и драйва вам только на стадионе!» — говорится в сообщении клуба.



Напомним, совершивший жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП.



«Когда падали – понял, что обязательно выживу». Чудо на кукурузном поле Болельщик «Спартака» — об аварии «Аэробуса» в Жуковском.