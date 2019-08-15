Источник: «Сассуоло» арендует Мамману с правом выкупа за € 10-11 млн

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Сассуоло» на правах аренды, сообщает Sky Sport Italia.

Согласно информации источника, стороны близки к согласованию сделки. Сам 23-летний аргентинец заинтересован в переходе в итальянский клуб. По окончании срока аренды «Сассуоло» будет иметь право выкупа контракта игрока предположительно за € 10-11 млн.

Маммана является воспитанником «Ривер Плейт», цвета которого защищал с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в Европу, подписав контракт с «Лионом». В 2017 году защитника выкупил «Зенит». Сине-бело-голубым трансфер обошёлся в € 16 млн. С 2014 года Эмануэль вызывается в сборную Аргентины, за которую успел провести три матча.

Из-за проблем со здоровьем Маммана в прошлом сезоне принял участие лишь в шести матчах Российской Премьер-Лиги. В нынешней кампании он провёл одну встречу, выйдя на замену и проведя на поле 18 минут.