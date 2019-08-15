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Неймар может получить рецидив старой травмы

Неймар может получить рецидив старой травмы
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может получить рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, сообщает Le Parisien.

Глава медицинской службы «ПСЖ» Эрик Роллан считает, что у Неймара могут возникнуть осложнения, когда он начнёт давать полную нагрузку на свою ногу. По словам специалиста, вероятность рецидива перелома плюсневой кости очень велика.

Напомним, Неймар сломал пятую плюсневую кость в начале 2018 года, из-за чего ему пришлось перенести операцию. В этом году ситуация повторилась, однако хирургического вмешательства не потребовалось. Из-за травм бразилец оба раза пропускал важнейшие матчи парижан в плей-офф Лиги чемпионов.

Этим летом приобрести Неймара пытается каталонская «Барселона», но стороны пока не могут договориться о трансфере. 27-летний форвард уже выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

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