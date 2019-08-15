Фанат-неудачник выбежал на поле и развеселил публику. Ролик стал вирусным
В Сети набирает популярность видео с фанатом, который выбежал на поле в матче 1/64 финала Кубка английской лиги «Солфорд Сити» с «Лидс Юнайтед».
Мужчина появился на поле с мячом. Он подбежал к воротам и попытался нанести удар, однако промахнулся по мячу и упал. Поднявшись, фанат бросился к мячу и снова упал, чем развеселил болельщиков на трибунах. После своей неудачи мужчина покинул пределы поля.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ролик уже посмотрело более полумиллиона пользователей, и количество просмотров продолжает расти.
Матч «Солфорд Сити» с «Лидс Юнайтед» завершился победой гостей с разгромным счётом 3:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдвард Нкетиа, Гаэтано Берарди и Матеуш Клих.
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