Дзюба назвал сборную мечты

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба назвал свою версию сборной мечты.

Вратарь: Петер Шмейхель

Защитники: Кафу, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини.

Полузащитники: Зинедин Зидан, Микаэль Лаудруп.

Вингеры: Лионель Месси, Криштиану Роналду.

Нападающие: Роналдо, Златан Ибрагимович.

Видео можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах. 30-летний форвард делит первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с Эльдором Шомуродовым («Ростов») и Александром Соболевым («Крылья Советов»).

«Зенит» 17 августа проведёт матч 6-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.