УЕФА опубликовал промежуточные итоги голосования за звание лучшего игрока сезона
УЕФА на своём официальном сайте обнародовал промежуточные итоги голосования за звание лучшего игрока сезона.
Вот как выглядит топ-10 рейтинга без учёта тройки финалистов, которыми стали Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
4. Алисон Бекер («Ливерпуль») — 57 очков
5. Садио Мане («Ливерпуль») — 51
6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 49
7. Эден Азар («Челси»/«Реал») — 38
8-9. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус») — 27
8-9. Френки Де Йонг («Аякс»/«Барселона») — 27
10. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 12
Обладатель премии станет известен на церемонии УЕФА, которая состоится в Монако 29 августа. Там же пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
УЕФА огласил тройку номинантов на приз лучшему футболисту сезона-2018/19
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