УЕФА опубликовал промежуточные итоги голосования за звание лучшего игрока сезона

УЕФА на своём официальном сайте обнародовал промежуточные итоги голосования за звание лучшего игрока сезона.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга без учёта тройки финалистов, которыми стали Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

4. Алисон Бекер («Ливерпуль») — 57 очков

5. Садио Мане («Ливерпуль») — 51

6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 49

7. Эден Азар («Челси»/«Реал») — 38

8-9. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус») — 27

8-9. Френки Де Йонг («Аякс»/«Барселона») — 27

10. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 12

Обладатель премии станет известен на церемонии УЕФА, которая состоится в Монако 29 августа. Там же пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.