Стоичков: Неймар станет бомбой в раздевалке «Барселоны»

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков считает, что каталонскому клубу не стоит возвращать нападающего Неймара. С 2017 года бразилец выступает за «Пари Сен-Жермен».

«Барселоне» не нужен Неймар. Ему там нет места, поскольку в команде уже есть важные футболисты — Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси. Где он собирается играть? Он станет бомбой в раздевалке.

Лично я не хочу, чтобы Неймар вернулся. Конечно, есть несколько игроков, которые этого хотят. Они попросили президента клуба приложить все усилия. Но «Барса» не потратит на него ни одного евро, поскольку у них нет денег», — сказал Стоичков в интервью Univision.

В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне.