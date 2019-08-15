«ПСЖ» требует у «Барселоны» за Неймара € 100 млн и двух игроков

«Пари Сен-Жермен» сообщил «Барселоне» условия трансфера своего форварда Неймара, сообщает L'Equipe.
Согласно информации источника, парижане готовы продать 27-летнего нападающего сине-гранатовым, однако взамен хотят получить не менее € 100 млн и двух из трёх футболистов, которые входят в их интересы: Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле, Нелсона Семеду.
Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, так как «ПСЖ» не хочет продавать футболиста в «Барселону» из-за плохих отношений с каталонским клубом. Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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