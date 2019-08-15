Фалькао отказался остаться в «Монако» и настаивает на переходе в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао твёрдо намерен сменить команду. Руководство клуба пыталось уговорить 33-летнего колумбийца остаться, но он настаивает на переходе в «Галатасарай», сообщает L’Équipe.

Фалькао уже договорился с «Галатасараем» о личном контракте. По информации СМИ, стороны готовы заключить соглашение на три сезона с зарплатой € 5 млн в год без учёта бонусов.

Действующий контракт Радамеля с «Монако» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

В 1-м туре нынешнего сезона французской Лиги 1 «Монако» на своём поле потерпел разгром от «Лиона» — 0:3. Фалькао не принимал участия в игре.