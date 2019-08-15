«Торпедо» представило форму в шотландскую клетку

Московское «Торпедо» в своём «инстаграме» представило два комплекта своей игровой формы.

Одна экипировка выполнена в белом цвете, а вторая имеет оригинальный вид. «В новом сезоне московское «Торпедо» будет выступать в необычной форме — с рисунком, стилизованным под «шотландскую клетку». Тартановый орнамент выбран отнюдь не случайно – это дань истории зарождения футбола в Москве», — сказано в сообщении клуба.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Торпедо».

Создана форма была итальянским производителем спортивной экипировки Macron. В продаже новая экипировка будет доступна только 16 и 17 августа на сайте клуба и в магазине на Петровском бульваре.

«Торпедо» имеет в активе 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.