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Вальверде: цель «Барселоны» — снова стать чемпионом Примеры

Вальверде: цель «Барселоны» — снова стать чемпионом Примеры
Футбол / Испания 0

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао и рассказал о целях на сезон-2019/20.

«Сложно начинать сезон на стадионе «Сан-Мамес». Мы знаем, каким потенциалом обладает «Атлетик». Они сохранили динамику прошлого года, мы должны быть сосредоточены.

Наша цель — повторить то, чего мы добились в прошлом сезоне в чемпионате Испании. Знаем, что трудно продолжать побеждать, но постараемся этого добиться.

Команда преуспела в подготовке к новой кампании. Я доволен», — приводит слова Вальверде пресс-служба «Барселоны» на странице клуба в «Твиттере».

Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится завтра, 16 августа, начало — в 22:00 мск.

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