Матчи ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь членов экипажа спасённого самолёта

Матчи 9-го тура ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь членов экипажа самолёта Airbus А321, который сегодня, 15 августа, совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Сегодня утром самолёт, следовавший по маршруту Москва – Симферополь, был вынужден совершить жёсткую посадку после отказа двигателей. Лишь профессионализм, исключительное хладнокровие и слаженные действия экипажа помогли избежать катастрофы с многочисленными жертвами.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзов, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина – настоящие герои и достойны самой глубокой благодарности.

К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводом для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная национальная лига предлагает все матчи 9-го тура Олимп — Первенства ФНЛ, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с минуты оваций всему экипажу", — сказано в заявлении ФНЛ.