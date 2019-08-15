Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.

32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы. Он не присутствовал на сегодняшней вечерней тренировке сине-гранатовых и, соответственно, не будет включён в состав команды на завтрашний матч.

16 августа в 1-м туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Атлетиком». Месси после полученного повреждения не провёл ещё ни одной тренировки в общей группе. Ранее из-за травмы футболист пропустил предсезонный тур по США.

В минувшем сезоне Месси провёл на клубном уровне 50 матчей. На его счету 51 забитый мяч и 22 результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.