Милевский назвал максимальную сумму, которую платил за секс

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, какую максимальную сумму он платил за секс-услуги.

«Самая большая сумма, которую платил за секс? Сейчас вспомню, $ 1 тыс. Были по 500, были по 700, были по 1 тыс. За тысячу там приезжает чуть ли не с обложки MAXIM, а за 500 — ну так, середнячок. Сейчас, может, ценник возрос, не знаю. Ну дорого, но за удовольствие не хочешь — не плати», — сказал Милевский в эфире YouTube-канала «От души в душу».

За карьеру Милевский также поиграл за киевские «Борисфен-2» и «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», «Тосно» и венгерскую «Кишварду». За сборную Украины он провёл 50 матчей. На его счету 8 забитых мячей.