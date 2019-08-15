«Спартак» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв «Тун»

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы московский «Спартак» принимал швейцарский «Тун». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник «Туна» Штефан Гларнер, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Спустя шесть минут российскую команду вывел вперёд полузащитник Андре Шюррле.

Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Таким образом, московский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет либо с датским «Брондбю», либо с португальской «Брагой».