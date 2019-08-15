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«Спартак» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв «Тун»

«Спартак» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв «Тун»
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы московский «Спартак» принимал швейцарский «Тун». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник «Туна» Штефан Гларнер, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Спустя шесть минут российскую команду вывел вперёд полузащитник Андре Шюррле.

Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Таким образом, московский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет либо с датским «Брондбю», либо с португальской «Брагой».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2019, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2 : 1
Тун
Тун, Швейцария
0:1 – Гларнер – 7, 1:1 – Понсе – 52, 2:1 – Шюррле – 58
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